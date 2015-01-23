Шольц: в ситуации с мигрантами ЕС не позволит случиться тому, что задумал Минск

Канцлер Германии призвал ЕС и дальше решать конфликт на границе Минска и Польши.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Евросоюз в ситуации с мигрантами не позволит случиться тому, что задумал Минск. Об этом чиновник упомянул журналистам в Брюсселе по прибытию на саммит ЕС. По информации от нового руководителя правительства ФРГ, участники мероприятия на встрече поднимут вопрос гибридной атаки, которую якобы устраивает Белоруссия.

Речь пойдет о важных вопросах, в особенности, о тех, которые нас волнуют в свете гибридной атаки из Белоруссии на европейской границе. Мы заявили о нашей солидарности с Польшей, которая в действительности столкнулась с серьезным вызовом. Олаф Шольц, канцлер Германии

Представитель Берлина заявил о том, что ЕС вместе предпримет действия, чтобы отразить белорусскую атаку, а также позаботиться о том, чтобы не сработало то, что планировал режим Александра Лукашенко. В частности, совместные усилия по недопущению проникновения потока беженцев привели к результату - некоторые авиаперевозчики отказались от перевозки граждан Ближнего Востока и Африки.

Шольц: в ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе.

Фото: ec.europa.eu

