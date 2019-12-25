Шольц: в ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе

Страны Евросоюза в Брюсселе обсудят ситуацию на госграницах Киева.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что участники саммита ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в европейском регионе. Такое мнение чиновник высказал по прибытию на свой первый в должности главы правительства ФРг саммит Евросоюза. Он уточнил, что участники будут обсуждать обстановку, которая складывается вокруг Украины.

Важно также будет обсудить сложную ситуацию Украины, вопрос, что происходит с передвижениями российских войск вдоль границы. В этой связи мы сегодня здесь еще раз подчеркнем, что принцип нерушимости границ является одной из важнейших основ мира. Олаф Шольц, канцлер Германии

По словам Шольца, все страны ЕС сделают все необходимое для того, чтобы принцип действительно не нарушался.

Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из ФРГ.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL