В Германии оценили решение МИД выслать персон нон грата из Берлина.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из ФРГ. Такое заявление новый глава правительства сделал журналистам по прибытии на саммит Евросоюза. Он оценил приговор Высшего суда Берлина по уголовному делу об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили. По словам чиновника, вердикт о пожизненном лишении свободы обвиняемого гражданина РФ является "ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи". По мнению гостя Брюсселя, Берлин дал четкий ответ на действия РФ, выслав из страны двух дипломатов.

Приговор по делу об убийстве в парке Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД дала на это ясный ответ. Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что 15 декабря Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Инстанция согласилась доводами прокуратуры о том, что преступление якобы было организовано по поручению государственных структур РФ. МИД ФРГ после этого вердикта объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

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Фото: YouTube / DER SPIEGEL