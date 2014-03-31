Нового канцлера Германии пригласили посетить Крым

Предполагается, что после визита он изменит свое ошибочное представление о воссоединении полуострова с РФ..

Новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо посетить Крым. С таким заявлением выступил председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, пишет "РИА Новости".

Он уверен, что Шольц после визита изменит свое ошибочное представление о воссоединении полуострова с Россией.

Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии. Юрий Гемпель, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии

По его словам, Шольц понимает, что полуостров законно вернулся в состав РФ, однако признать этого не может из-за давления Вашингтона.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее Шольц заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией.

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