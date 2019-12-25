Олаф Шольц не планирует вести новую политику в Берлине.

Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Об этом Олаф Шольц рассказал в рамках своего выступления в немецком бундестаге. По словам нового руководителя кабинета министров ФРГ, не следует понимать его слова как выход на одностороннюю "восточную политику" со стороны Берлина.

Мы готовы к конструктивному диалогу..должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского" процесса. Но это не должно быть понято неправильно. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

По мнению Шольца, "Восточная политика" в единой Европе может быть только общеевропейской. Она должна базироваться на принципах международного права и мирного порядка. В Берлине напомнили, что обязательства по соблюдению таких условий взяла на себя и РФ. По мнению Шольца, Москва их грубо нарушила, лишив Киев Крыма.

Канцлер ФРГ высказался за продолжение работы "нормандского формата" по Донбассу.

Фото: YouTube / NATO News