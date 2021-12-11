Канцлер ФРГ высказался за продолжение работы "нормандского формата" по Донбассу

Олаф Шольц выступил с поддержкой мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Немецкий канцлер высказался за продолжение работы "нормандского формата" по Донбассу. Такое заявление глава правительства ФРГ сделал в рамках выступления на пресс-конференции в Брюсселе. Олаф Шольц оценил необходимость мирных переговоров для урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Олаф Шольц подчеркнул, что сейчас этот вопрос имеет большое значение из-за существующих разногласий в регионе.

"Нормандский формат" имеет важность, мы хотим использовать его в будущем. Олаф Шольц, немецкий канцлер

Эксперт призвал иностранных коллег работать в рамках формата до того момента, пока не будут достигнуты четкие и конкретные договоренности, которые впоследствии сторонам конфликта следует реализовать.

Напомним, что "Нормандский саммит" существует с июня 2014 года. Он сформирован во время празднования 70-летнего юбилея с момента высадки войск союзников в Нормандии. Участие в мероприятии принимают РФ, ФРГ, Франция и Украина. Состоялось уже пять встреч на высшем уровне. Последняя из них проводилась 9 декабря 2019 года в Париже.

Фото и видео: YouTube / NATO News

