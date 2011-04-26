В Пулковской обсерватории отреставрируют два астрономических павильона

Максимальная цена контракта составляет 26 млн рублей.

Пулковская обсерватория ищет подрядчика для реставрации двух астрономических павильонов. Максимальная цена контракта составляет 26 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Подрядчик должен сохранить и воссоздать нежилые здания. В порядок нужно привести кровлю и фасады павильонов, которые являются объектами культурного наследия федерального значения. Это павильон 26-дюймового рефрактора и павильон астрономической целостатной установки.

Заявки принимаются до 6 августа. Капитальный ремонт павильонов должен быть завершен к 10 декабря 2021 года.

В марте Пулковскую обсерваторию оштрафовали на сто тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Смольный решил не защищать старейшую аптеку на Невском проспекте.

Фото: ВКонтакте / Экскурсии в Пулковскую обсерваторию