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Пулковскую обсерваторию оштрафовали на сто тысяч рублей
Сегодня, 22:58
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smirenny

Пулковскую обсерваторию оштрафовали на сто тысяч рублей

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Сотрудникам КГИОП не понравилось состояние здания, был выявлен ряд нарушений.

В пятницу, 26 марта, Московский районный суд привлек к административной ответственности Пулковскую обсерваторию из-за ненадлежащего внешнего вида. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Сотрудники КГИОП проверили здание на Пулковском шоссе, 65, и выявили нарушения. Объект располагается на территории объекта культурного наследия федерального значения "Обсерватория Пулковская", доступ на территорию обеспечен, вход в помещения павильона закрыт. Специалисты заметили трещины в уровне цоколя, следы намоканий, биопоражений, фрагментарные утраты отделочных материалов облицовки цоколя. 

В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что суд Петербурга взыскал компенсацию в пользу фигуранта дела о "золотых парашютах" в МВД.

Фото: vk.com/pulex

Теги: пулковская обсерватория, штраф
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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