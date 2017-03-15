Пулковскую обсерваторию оштрафовали на сто тысяч рублей

Сотрудникам КГИОП не понравилось состояние здания, был выявлен ряд нарушений.

В пятницу, 26 марта, Московский районный суд привлек к административной ответственности Пулковскую обсерваторию из-за ненадлежащего внешнего вида. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Сотрудники КГИОП проверили здание на Пулковском шоссе, 65, и выявили нарушения. Объект располагается на территории объекта культурного наследия федерального значения "Обсерватория Пулковская", доступ на территорию обеспечен, вход в помещения павильона закрыт. Специалисты заметили трещины в уровне цоколя, следы намоканий, биопоражений, фрагментарные утраты отделочных материалов облицовки цоколя.

В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что суд Петербурга взыскал компенсацию в пользу фигуранта дела о "золотых парашютах" в МВД.

Фото: vk.com/pulex