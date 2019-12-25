Суд Петербурга взыскал компенсацию в пользу фигуранта дела о "золотых парашютах" в МВД

Иск удовлетворен частично.

В пятницу, 26 марта, фигуранту дела "о золотых парашютах" в Министерстве внутренних дел Александру Монастыршину частично удовлетворили иск, выплатив компенсацию за некомфортное СИЗО в Петербурге. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов.

В иске было оказано, что Монастыршин был задержан в январе 2016 года в Петербурге, потом его переправили в Москву, где заключили под арест. За время ареста он сменил много камер, и в большинстве вместо регламентированных восьми человек в них находилось по 11-13 арестантов. Спать им приходилось по очереди или на полу. Самому Монастыршину пришлось ютиться у ножек кровати почти месяц. Постельное белье было некачественным, грязным, в душ заключенные попадали раз в неделю на 15 минут, причем в четырехместном душе мылось более десяти человек. Также Монастыршин пострадал из-за соседства с грызунами.

Свои страдания мужчина оценил в 2 миллиона рублей, однако суд удовлетворил иск частично и обязал выплатить компенсацию в размере 700 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге отпустили петербурженку, убившую знакомого при попытке изнасилования.

Фото: Piter.TV