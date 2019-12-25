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Смольный решил не защищать старейшую аптеку на Невском проспекте
Сегодня, 9:22
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Смольный решил не защищать старейшую аптеку на Невском проспекте

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В официальном ответе КГИОП указано, что вековой династии аптеки не достаточно, чтобы ее сохранить.

Накануне, 14 июля, руководитель фракции "Яблоко" Борис Вишневский опубликовал в своем telegram-канале официальный ответ КГИОП от имени председателя Сергея Макарова, касающегося сохранения аптеки на Невском проспекте, 20-22 литера А. В Смольном отметили, что оснований для присвоения аптеки особого статуса нет, даже несмотря на то, что она считается одной из старейших в Петербурге. 

Сам дом на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы построили в середине XVIII века, а аптека появилась в нем не раньше конца XIX века. То есть появление там аптеки, по мнению комитета по охране памятников, "не связано с первоначальным функциональным назначением объекта и его архитектурно-художественным решением", поэтому присвоение ей статуса исторической ценности "не является обоснованным".

По мнению Вишневского, дом – лакомый кусок для бизнеса. 

Буду продолжать требовать сохранения аптеки, которая давно стала одним из знаковых мест в нашем городе.

сообщил подписчикам депутат

Ранее мы писали, что в Петербурге "Яблоко" отказалось выдвигать в ЗакС Резника и Фатьянову.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Теги: аптека, невский проспект, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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