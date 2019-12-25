  1. Главная
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в Пулково
Сегодня, 10:24
Ограничения действовали свыше 7 часов и вводились для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Пулково в Петербурге с 10:00 12 сентября сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказали в Росавиации. 

Первым вылетает рейс Smartavia в Архангельск. Ограничения действовали свыше 7 часов и вводились для обеспечения безопасности полетов. 

Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Совместно с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшего восстановления расписания. Тем не менее корректировки времени вылетов и прибытия будут вынуждено вноситься. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

Напомним, в Ленобласти минувшей ночью уничтожили более 30 БПЛА. 

Фото: Piter.TV 

