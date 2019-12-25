Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в Пулково

В аэропорту Пулково в Петербурге с 10:00 12 сентября сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказали в Росавиации.
Первым вылетает рейс Smartavia в Архангельск. Ограничения действовали свыше 7 часов и вводились для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Совместно с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшего восстановления расписания. Тем не менее корректировки времени вылетов и прибытия будут вынуждено вноситься.
Пресс-служба аэропорта Пулково
Напомним, в Ленобласти минувшей ночью уничтожили более 30 БПЛА.
Фото: Piter.TV
