  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Утром 12 сентября в Пулково задержано 28 рейсов, отменили 13 перелетов
Сегодня, 9:22
189
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Утром 12 сентября в Пулково задержано 28 рейсов, отменили 13 перелетов

0 0

Как подчеркнули в авиагавани, перевозчики вынуждены корректировать расписание.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково рассказали о ситуации с рейсами утром 12 сентября. 

На 08:00 задержали 28 перелетов, на запасные аэродромы ушли 11 рейсов. А отменили 13 полетов. Как подчеркнули в авиагавани, перевозчики вынуждены корректировать расписание. 

Напомним, Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В Ленобласти минувшей ночью уничтожили более 30 БПЛА. Силы ПВО работали над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов, а также Пушкинского района города. 

Фото: Piter.TV 

Теги: задержка рейсов, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии