Утром 12 сентября в Пулково задержано 28 рейсов, отменили 13 перелетов

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково рассказали о ситуации с рейсами утром 12 сентября.
На 08:00 задержали 28 перелетов, на запасные аэродромы ушли 11 рейсов. А отменили 13 полетов. Как подчеркнули в авиагавани, перевозчики вынуждены корректировать расписание.
Напомним, Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В Ленобласти минувшей ночью уничтожили более 30 БПЛА. Силы ПВО работали над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов, а также Пушкинского района города.
Фото: Piter.TV
