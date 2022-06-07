В аэропорту Пулково ограничили регистрацию на внутренние рейсы

В петербургском аэропорту Пулково частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий ночью и утром 12 сентября. Как рассказали в воздушной гавани, эта мера является вынужденной для обеспечения комфортного размещения пассажиров.
Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных перелетов. К 06:00 задержали 11 рейсов продолжительностью от двух до четырех часов.
В Ленобласти уничтожили более 30 беспилотников, силы ПВО работали над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов, а также Пушкинского района города.
