В аэропорту Пулково ограничили регистрацию на внутренние рейсы
Сегодня, 8:09
В аэропорту Пулково ограничили регистрацию на внутренние рейсы

В Ленобласти уничтожили более 30 беспилотников.

В петербургском аэропорту Пулково частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий ночью и утром 12 сентября. Как рассказали в воздушной гавани, эта мера является вынужденной для обеспечения комфортного размещения пассажиров. 

Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных перелетов. К 06:00 задержали 11 рейсов продолжительностью от двух до четырех часов. 

В Ленобласти уничтожили более 30 беспилотников, силы ПВО работали над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов, а также Пушкинского района города. 

Фото: Piter.TV 

Теги: атака бпла, пулково
