Во дворе пространства "Точка сборки" начали закрашивать граффити

Стены закрашивает коммунальщик по "приказу сверху".

В Адмиралтейском районе начали закрашивать граффити, которые были частью пространства "Точка сборки", узнал Piter.TV. Оно появилось в июле этого года.

Пространство находится во дворе дома №50 по набережной реки Фонтанки. Ранее создатели благоустроенной зоны согласовали с собственником здания появление граффити, но после несостоявшегося Ленинградского гараж-сейла рисунки сказали закрасить. "Точка сборки" продолжит функционировать, но внутри расселенного дома. Там можно работать в мастерской, проводить встречи и различные мероприятия.

Двор был единственным в городе, где уличные художники могли порисовать на стенах.

Видео: Piter.TV