Во дворе пространства "Точка сборки" начали закрашивать граффити

В Адмиралтейском районе начали закрашивать граффити, которые были частью пространства "Точка сборки", узнал Piter.TV. Оно появилось в июле этого года.
Пространство находится во дворе дома №50 по набережной реки Фонтанки. Ранее создатели благоустроенной зоны согласовали с собственником здания появление граффити, но после несостоявшегося Ленинградского гараж-сейла рисунки сказали закрасить. "Точка сборки" продолжит функционировать, но внутри расселенного дома. Там можно работать в мастерской, проводить встречи и различные мероприятия.
Двор был единственным в городе, где уличные художники могли порисовать на стенах.
Видео: Piter.TV
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