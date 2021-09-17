  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:00
107
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Во дворе пространства "Точка сборки" начали закрашивать граффити

0 0

Стены закрашивает коммунальщик по "приказу сверху".

В Адмиралтейском районе начали закрашивать граффити, которые были частью пространства "Точка сборки", узнал Piter.TV. Оно появилось в июле этого года.

Пространство находится во дворе дома №50 по набережной реки Фонтанки. Ранее создатели благоустроенной зоны согласовали с собственником здания появление граффити, но после несостоявшегося Ленинградского гараж-сейла рисунки сказали закрасить. "Точка сборки" продолжит функционировать, но внутри расселенного дома. Там можно работать в мастерской, проводить встречи и различные мероприятия. 

Двор был единственным в городе, где уличные художники могли порисовать на стенах. 

Видео: Piter.TV

Теги: граффити, пространство, точка сборки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии