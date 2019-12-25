На набережной Фонтанки появилось пространство для уличных художников "Точка Сборки"

Собственник одобрил появление рисунков на домах.

Двор расселенного дома на набережной реки Фонтанки, 90/5 превратили в арт-пространство. "Точка Сборки" — место для отдыха, встречи художников и проведения выставок. Кроме того, на стенах дома можно рисовать граффити. Об этом рассказала "Городская среда Петербурга".

Проект был создан для того, чтобы современные художники могли легально создавать свои произведения. На стенах есть работы как профессионалов, так и новичков. На территории также проводят мастер-классы, вечеринки и лекции, чайные церемонии.

Двор был обустроен на частные деньги, а мебель делалась вручную.

Не все петербуржцы одобряют создание такого пространства. Некоторые жители считают граффити вандализмом.

Фото: Городская среда Петербурга