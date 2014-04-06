"Ленинградский гараж сейл" на Фонтанке прикрыла полиция

Для продавцов и покупателей визит правоохранителей был неожиданным: первые спешно собрали товар, а вторые покинули двор.

В субботу, 21 августа, на "Ленинградский гараж сейл", который в этот раз проходил во двор на набережной Фонтанки, 90/5, пришла полиция. Об этом сообщает "Фонтанка".

Для продавцов и покупателей визит правоохранителей был неожиданным: первые спешно собрали товар, а вторые покинули двор. По данным Фонтанки, сейл был не согласован с властями города, поэтому к ним пришли полицейские. Ярмарка стартовала в полдень и должна была завершиться в 10 вечера.

По словам одной из участниц сейла, людей не выпускают из двора.

Полный абзац. Оказалось несанкционированное, несогласованное мероприятие. Куча полиции. Не выпускают. Не ожидала такого, — написала девушка в Instagram.

Продавцы, которые делают взнос для участия в мероприятии, требуют компенсации. Они недовольны не только встречей с полицией, но и плохим уровнем организации.

Ранее гараж-сейл: для всех и каждого. И не дороже 500 рублей.

Фото: Instagram / leningradgaragesale