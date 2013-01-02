"Минобороны против Минобороны". История о короткой, но яркой жизни двора на набережной Фонтанки

Piter.TV рассказывает историю двора пространства "Точки сборки", который за это лето пережил благоустройство, несостоявшийся гараж-сейл и визит военной полиции.

В Адмиралтейском районе начали уничтожать пространство во дворе дома №50 по набережной реки Фонтанки. "Точка сборки" была единственным местом в Петербурге, где можно было легально рисовать на стенах. Несмотря на то, что благоустройство было согласовано с собственником, после Ленинградского гараж сейла что-то пошло не так. Piter.TV решил разобраться в вопросе.

Свободная зона для художников

Точка сборки — арт-пространство, место для самовыражения в центре Петербурга. Оно занимает цокольный этаж в расселенном доме, там проводятся выставки, встречи, выступления музыкантов. Летом 2021-го года во дворе дома провели благоустройство, поставили мебель и цветы, а уличным художникам разрешили рисовать на стенах дома. Все это является частной инициативой двух проектов — "Artforia. Design and Decor" и "Syntom Group".

В августе во двор нагрянула военная полиция. Она пришла разгонять Ленинградский гараж-сейл, который стартовал 21-го августа, но заодно обратила внимание и на двор. После мероприятия организаторам поступил сигнал о том, что стены придется закрашивать.

Как рассказала Piter.TV один из организаторов пространства, Ольга Кошкина, желающих оставить свой рисунок на стене было очень много. С художниками была договоренность, что их граффити "живет" две недели, после чего на его месте появляется другое.

Нам поступало по 2-3 заявки в день на то, чтобы порисовать в разрешенном месте. Это было в порядке очереди. Мы иногда даже бронировали кому-то стены. Ольга Кошкина.

Изначально рисовать можно было только на цокольном этаже (по факту первом). В июле художникам разрешили также создавать граффити на уровне второго и третьего этажа, так как это выглядит приятнее, чем обшарпанные стены. Перед нанесением изображения эскизы обсуждались с Ольгой Кошкиной. По словам ее словам, стритартеры даже улучшили внешний вид дома. Они счищали полуразрушенную основу, и тем самым проводили косметический ремонт. Ранее в здании располагалось общежитие, но сейчас дом частично законсервирован.

Фото: Instagram / @yebwad

Официальная причина задержания — граффити во дворе

До конца августа 2021-го граффити на стенах существовали без каких-либо проблем, так же, как и пространство во дворе. Требование проводить не слишком громкие мероприятия соблюдалось, так же как и "не рисовать на соседних домах". Бывало такое, что художники залезали на чужую территорию, но тогда изображения закрашивали.

21 и 22 августа во дворе должен был пройти Ленинградский гараж-сейл. Принять участие могли начинающие дизайнеры, продавцы украшений, антиквариата, пластинок, личный вещей, онлайн и офлайн секонд-хенды. Участие не бесплатное: 2000 рублей для продавцов личных вещей и 3000 рублей — для всех остальных. Санитарные требования позволяли провести мероприятие с участием не более 70 человек. Его не нужно было согласовывать, но наличие масок — обязательно.

В дождливую субботу продавцы собрались во дворе "Точки сборки", но гараж-сейл продлился недолго. Как рассказала Piter.TV организатор Анна Стулихина, на мероприятие приехал неизвестный человек из Министерства обороны, после которого подтянулась военная полиция. Они попросили освободить площадь, а также задержали некоторых продавцов, в том числе и саму Стулихину.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский ГаражCейл

Помимо задержания участники были недовольны условиями, в которых им пришлось работать: не было навесов от дождя, розеток, не хватало места. В социальные сети организатора посыпались гневные комментарии о том, в какие условиях проходило мероприятие, которое, кроме всего прочего, по их мнению, оказалось несогласованным. Участники были в шоке от того, что отдали несколько тысяч за то, чтобы потом быть задержанными.

По словам Стулихиной, в отделении полицейских мало интересовал гараж-сейл, а вот про граффити спрашивали. Она провела в участке 6 часов.

Официальная причина задержания — граффити во дворе. Людям из Министерства обороны рисунки очень не понравилось. Они почему-то решили, что это сделали мы. Анна Стулихина, организатор Ленинградского гараж-сейла.

Казалось бы, причем тут Министерство обороны? Кроме того, граффити ведь были согласованы. Тут и начинается самое интересное.

Фото: Городская среда Санкт-Петербурга / Елена Помогайбина

Минобороны против Минобороны

Двор дома №50 по набережной реки Фонтанки принадлежит администрации Адмиралтейского района, а сам дом — Министерству обороны. Часть помещений в здании на 50 лет арендует Охотничье сообщество. Создатели "Точки сборки" на правах членства в сообществе смогли договориться о создании пространства и проводить на нижнем этаже свои мероприятия. По словам Ольги Кошкиной, ни с Минобороны, ни с районной администрацией лично она никогда не контактировала. Все договоренности о галерее внутри, граффити, мебели во дворе проходили через представителя Охотничьего сообщества, который далее, предполагается, общался с собственниками.

Получилось так, что после гараж-сейла пострадала часть "Точки сборки" — граффити сказали закрасить, а мебель вывезти. Районная администрация, которая ранее знала о благоустройстве по дворе и не была против, вдруг сказала вернуть ему обычный вид. Ольга Кошкина отмечает, что прав на площади на улице у них нет, в отличие от внутренних помещений, поэтому пришлось послушаться.

По информации Анны Стулихиной, в администрации Адмиралтейского района нормально отнеслись к гараж-сейлу. По ее словам, ярмарку осмотрел глава района вместе со своим помощником. При этом далее требование вывезти мебель из двора последовало именно от администрации. Узнать истинное отношение администрации Адмиралтейского района к пространству и гараж-сейлу пока не удалось: на момент публикации ответ на запрос не был получен.

Для организатора случившееся на гараж-сейле стало полной неожиданностью. Она была уверена, что проведение мероприятия одобрено, при этом это были устные договоренности. Провести ярмарку именно во дворе "Точки сборки" Стулихина решила из-за того, что нужна была площадка на открытом воздухе, так как в помещении действуют ограничения. Пространство подходило для сейла, а его создали являются хорошими знакомыми женщины.

Организатор гараж-сейла предполагает, что она и создатели "Точки сборки" оказались вовлечены в конфликт между одними представителями Минобороны с другими представителями этого же ведомства. Одни были не против граффити, другие, узнав о рисунках, оказались на другой стороне.

Жизнь длиною в два месяца

На данный момент из двора уже вывезли всю мебель, а граффити начали закрашивать. Сначала создателям "Точки сборки" сказали самостоятельно избавиться от рисунков, но затем "сверху" прислали человека. При встрече с корреспондентом Piter.TV он представился коммунальщиком, но не стал уточнять, какой организацией был направлен. Внутри дома №50 "Точка сборки" продолжает проводить камерные мероприятия.

Я невероятно горжусь тем, что мы смогли такое сделать. Даже если это проходило два месяца, то за это время мы дали возможность разным людям порисовать и выразиться. <...> Основной точкой проведения мероприятий было пространство внутри дома, но, да, люди успели посидеть во дворе, наблюдая, как ребята рисуют баллонами на стенах, и почувствовать эту атмосферу свободы. Атмосферу без страха за самовыражение и запретов на творчество. Ольга Кошкина, один из создателей "Точки сборки".

Видео: Piter.TV

С Ленинградским гараж-сейлом ситуация обстоит непросто. В беседе с Piter.TV Анна Стулихина сказала о том, что возможности вернуть деньги продавцам нет: средства ушли на рекламу, Это станет возможным после того, как будут проведены 2-3 успешных сейла. Продавцам, которые ранее заплатили деньги за участие, будет предоставлено место бесплатно. Анна Стулихина рассматривает вариант с тем, чтобы провести гараж-сейл в Москве. В идеале — найти дружественную площадку, которая разрешит провести мероприятие бесплатно. Пока вопрос с датой остается открытым, так как многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Текст: Надежда Сибилева для Piter.TV

Фото: предоставлены Ольгой Кошкиной