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В Приморске водитель автобуса не справился с управлением и заехал на кладбище
Сегодня, 16:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Приморске водитель автобуса не справился с управлением и заехал на кладбище

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В автобусе никто не пострадал, надгробия на кладбище также остались в сохранности.

Пассажирский автобус вылетел с трассы и заехал на территорию кладбища в Приморске. В результате происшествия пострадавших нет. Информация появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель автобуса не справился с управлением на Выборгском шоссе. На повороте транспорт занесло в кювет, за которым находится кладбище. В автобусе никто не пострадал, надгробия на кладбище также остались в сохранности.

В комментариях очевидцы отметили, что у автобусов сильно изношена зимняя резина, а также проблема в плохо очищенных дорогах.

Утром 20 января под Выборгом на трассе в ДТП с большегрузами погиб человек.

Фото: ВКонтакте / Интересный Приморск (Эмма Бобина--Почернина)

Теги: кладбище, приморск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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