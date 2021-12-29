В Приморске водитель автобуса не справился с управлением и заехал на кладбище

В автобусе никто не пострадал, надгробия на кладбище также остались в сохранности.

Пассажирский автобус вылетел с трассы и заехал на территорию кладбища в Приморске. В результате происшествия пострадавших нет. Информация появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель автобуса не справился с управлением на Выборгском шоссе. На повороте транспорт занесло в кювет, за которым находится кладбище. В автобусе никто не пострадал, надгробия на кладбище также остались в сохранности.

В комментариях очевидцы отметили, что у автобусов сильно изношена зимняя резина, а также проблема в плохо очищенных дорогах.

Утром 20 января под Выборгом на трассе в ДТП с большегрузами погиб человек.

Фото: ВКонтакте / Интересный Приморск (Эмма Бобина--Почернина)