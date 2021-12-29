Под Выборгом на трассе в ДТП с большегрузами погиб человек

Движение транспорта перекрыто.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщил, что 20 января на км 169 федеральной автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" на участке между поселком Чулково и поселком Большое Поле произошло лобовое столкновение двух большегрузов. Движение транспорта перекрыто.

По информации МЧС по Ленобласти, в ДТП погиб один человек, также еще один пострадал.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алиса Аникина)