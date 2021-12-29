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Под Выборгом на трассе в ДТП с большегрузами погиб человек
Сегодня, 10:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Под Выборгом на трассе в ДТП с большегрузами погиб человек

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Движение транспорта перекрыто. 

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщил, что 20 января на км 169 федеральной автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" на участке между поселком Чулково и поселком Большое Поле произошло лобовое столкновение двух большегрузов. Движение транспорта перекрыто. 

По информации МЧС по Ленобласти, в ДТП погиб один человек, также еще один пострадал. 

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алиса Аникина)

Теги: смертельное дтп, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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