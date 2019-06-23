На Октябрьской набережной загорелась "Газель"

Пожар стал продолжением ночной аварии.

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в ночь на 23 июня у дома 54 по Октябрьской набережной столкнулись "Митцубиси Лансер" и "Газель", которая потом загорелась.

Пользователи предположили, что за рулем иномарки находилась автоледи в нетрезвом состоянии. По предварительной информации, она не пострадала, в отличие от водителя отечественного автомобиля.

На месте происшествия появились сотрудники МЧС, которые и потушили фургон.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил об аварии с участием мотоциклиста в Мурино и ДТП на проспекте Маршала Жукова.

Видео: vk.com/spb_today