В Ленобласти мотоцикл врезался в легковушку

В результате ДТП пострадали два человека.

Очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали об аварии у дома №89 по шоссе на Лаврики в Ленобласти. По информации пользователей, в четвертом часу утра мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем во Всеволожском районе 47 -го региона.

"Выглянув с балкона лицезрел такую картину: мотоциклист лежал на спине (судя по всему отлетев на 20 метров от места столкновения с автомобилем ) мотоцикл разбит, машина Яндекс Драйва повреждена ", - рассказал автор поста.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мотоциклом Honda управлял 26-летний водитель. Байк столкнулся с иномаркой Skoda, которой управлял 23-летний мужчина. В результате ДТП мотоциклист и его пассажир получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV рассказывал об аварии на проспекте Маршала Жукова, есть жертвы.

Фото: vk.com/spb_today