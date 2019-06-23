На проспекте Маршала Жукова столкнулись легковушка и такси. Есть жертвы

Авария в Кировском районе произошла на перекрестке проспекта с дорогой на Туруханные острова.

Утром в воскресенье, 23 июня, в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 30-летний водитель "Вольксвагена" не уступил дорогу "Шевроле". Мужчина за рулем первого автомобиля был госпитализирован с тяжелыми травмами, а водитель "Шевроле" – с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", сотрудники МЧС "вырезали" людей из поврежденных автомобилей.

Видео: Piter.TV