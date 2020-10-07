СК будет просить заключить под стражу электросамокатчиков, которые избили писателя на Невском

Двое подозреваемых были в компании своих знакомых.

Следователи с сотрудниками полиции задержали двух молодых людей, которые подозреваются в том, что сбили на электросамокатах несколько прохожих, а затем избили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

Накануне Piter.TV рассказал о том, что задержали 21-летнего студента. По последней информации, в полицию также доставили его 20-летнего приятеля.

По версии следствия, вечером 13-го мая молодые люди ехали на электросамокатах по Невскому проспекту на значительной скорости, сбили мужчину, после чего поехали дальше. Затем около 2 часов ночи 14-го мая они наехали на местного жителя и избили его руками и ногами из хулиганских побуждений. Пострадавшим оказался прозаик Валерий Айрапетян. Его доставили в медучреждение.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В суде следователи будут настаивать на том, чтобы подозреваемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие лица, которые были причастны к преступлению.

Видео: YouTube / Mobotix Webcams Russia