В Петербурге нашли самокатчиков, сбивших писателя на Невском

Мера пресечения студенту пока не определена.

В воскресенье, 16 мая, задержали 21-летнего студента, предположительно избившего петербургскому медика и писателя Валерия Айрапетяна. Об этом сообщил Следком.

По версии следствия, именно этот молодой человек напал на прозаика. Мера пресечения студенту пока не определена.

Напомним, в ночь на 15 мая группа молодых людей на арендованных самокатах сбила двоих людей, среди которых был Валерий Айрапетян. Врач сделал замечание молодым людям, после чего был избит. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где врачи диагностировали у него переломы трех ребер.

СК уточняет, что та же компания сбила пешехода, но несколькими часами ранее. Мужчина упал на урну, однако быстро встал. Самокатчик возле него не остановился.

Ранее Piter.tv писал, что момент ДТП с участием трех машин в Зеленогорске попал на видео.

Фото: Piter.tv