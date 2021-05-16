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Момент ДТП с участием трех машин в Зеленогорске попал на видео

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Движение на участке Приморского шоссе затруднено в настоящее время.

В Зеленогорске днем в воскресенье, 16 мая, столкнулись три автомобиля. Об этом в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" рассказали очевидцы ДТП. Они отметили, что авария произошла на перекрестке, ДТП вызвало сильный затор.

Видео момента аварии с камер наблюдения оказалось в распоряжении нашей редакции. Информации о пострадавших не поступало.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" у места аварии в сторону Петербурга образовалась пробка, которая достигает 1,5 километра на участке Приморского шоссе.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Есенина дама за рулем "Митцубиси" снесла забор и вишню.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп, зеленогорск
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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