Момент ДТП с участием трех машин в Зеленогорске попал на видео

Движение на участке Приморского шоссе затруднено в настоящее время.

В Зеленогорске днем в воскресенье, 16 мая, столкнулись три автомобиля. Об этом в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" рассказали очевидцы ДТП. Они отметили, что авария произошла на перекрестке, ДТП вызвало сильный затор.

Видео момента аварии с камер наблюдения оказалось в распоряжении нашей редакции. Информации о пострадавших не поступало.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" у места аварии в сторону Петербурга образовалась пробка, которая достигает 1,5 километра на участке Приморского шоссе.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Есенина дама за рулем "Митцубиси" снесла забор и вишню.

Видео: Piter.tv