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На улице Есенина дама за рулем "Митцубиси" снесла забор и вишню
Сегодня, 15:33
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На улице Есенина дама за рулем "Митцубиси" снесла забор и вишню

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Очевидцы предполагают, что женщина перепутала педали газа и тормоза.

На улице Есенина в Петербурге дама за рулем автомобиля "Митцубиси" снесла забор и цветущую вишню. Об этом 15 мая рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Местные жители рассказали, что машина проехала несколько метров по газону и врезалась в забор. 

Очевидцы предполагают, что женщина перепутала педали газа и тормоза, а также вела себя не совсем адекватно. С заездом во двор женщине помог прохожий.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием двух иномарок на набережной Обводного канала попало на видео.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, улица есенина
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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