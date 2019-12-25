На улице Есенина дама за рулем "Митцубиси" снесла забор и вишню

Очевидцы предполагают, что женщина перепутала педали газа и тормоза.

На улице Есенина в Петербурге дама за рулем автомобиля "Митцубиси" снесла забор и цветущую вишню. Об этом 15 мая рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Местные жители рассказали, что машина проехала несколько метров по газону и врезалась в забор.

Очевидцы предполагают, что женщина перепутала педали газа и тормоза, а также вела себя не совсем адекватно. С заездом во двор женщине помог прохожий.

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Фото: vk.com/spb_today