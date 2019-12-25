В Петербурге простятся с актрисой "Улиц разбитых фонарей" Галиной Демидовой

Прощание состоится 3 сентября.

В Петербурге скончалась актриса театра и кино Галина Демидова. Как рассказали в театре "Балтийский дом", прощание с ней состоится 3 сентября в 13:00.

Галина Демидова родилась 11 января 1934 года. Всю свою актёрскую жизнь она служила в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола (сейчас "Балтийский дом").

Актриса известна по ролям в фильмах-спектаклях и сериалах, в том числе "Чужая беда", "Мёртвые души", "Улицы разбитых фонарей" и "Профиль убийцы".

В начале августа умерла актриса из "Папиных дочек" Татьяна Жукова-Киртбая.

Фото: пресс-служба театра-фестиваля "Балтийский дом"