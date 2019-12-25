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В Петербурге простятся с актрисой "Улиц разбитых фонарей" Галиной Демидовой
Сегодня, 14:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге простятся с актрисой "Улиц разбитых фонарей" Галиной Демидовой

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Прощание состоится 3 сентября.

В Петербурге скончалась актриса театра и кино Галина Демидова. Как рассказали в театре "Балтийский дом", прощание с ней состоится 3 сентября в 13:00.

Галина Демидова родилась 11 января 1934 года. Всю свою актёрскую жизнь она служила в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола (сейчас "Балтийский дом"). 

Актриса известна по ролям в фильмах-спектаклях и сериалах, в том числе "Чужая беда", "Мёртвые души", "Улицы разбитых фонарей" и "Профиль убийцы".

В начале августа умерла актриса из "Папиных дочек" Татьяна Жукова-Киртбая.

Фото: пресс-служба театра-фестиваля "Балтийский дом"

Теги: актриса, балтийский дом, галина демидова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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