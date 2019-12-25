В Петербурге на дистанционное обучение перевели 172 класса

Менее 0,5% школьников выбрали смешанный формат обучения.

В Петербурге на дистанционном обучении из-за случаев заболевания ОРВИ или коронавируса находятся 172 класса в 64 школах. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по образованию 19-го октября.

Количество классов на "дистанционке" составляет 0,8% от общего количества классов в городе. При этом их число сильно возросло за неделю. 11-го октября на карантине находились 96 классов. Смешанный формат обучения выбрали 0,44% — 2461 человек.

В дошкольных учреждениях закрыты 27 групп в 18 детских садах.

С 1 ноября вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

Фото: Piter.TV