  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На дистанционном обучении в Петербурге находятся 96 классов и 19 групп детсадов
Сегодня, 15:32
148
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На дистанционном обучении в Петербурге находятся 96 классов и 19 групп детсадов

0 0

На смешанный формат обучения перешли более 2 тысяч человек.

В понедельник, 11 октября, комитет по образованию Петербурга опубликовал данные по дистанционному обучению в регионе в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса. 

Как стало известно Piter.tv, закрыты 19 групп в 16 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 96 классов в 49 школах. Уточняется, что это всего 0,5% от общего количества классов. Помимо этого на домашнее обучение (смешанный формат) перешли 2 098 школьников, что составляет 0,38% от общего числа учащихся.

Ранее мы писали, что в Петербург поступила новая партия вакцины "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.tv

Теги: дистанционное обучение, коронавирус, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии