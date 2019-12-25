На дистанционном обучении в Петербурге находятся 96 классов и 19 групп детсадов

На смешанный формат обучения перешли более 2 тысяч человек.

В понедельник, 11 октября, комитет по образованию Петербурга опубликовал данные по дистанционному обучению в регионе в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса.

Как стало известно Piter.tv, закрыты 19 групп в 16 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 96 классов в 49 школах. Уточняется, что это всего 0,5% от общего количества классов. Помимо этого на домашнее обучение (смешанный формат) перешли 2 098 школьников, что составляет 0,38% от общего числа учащихся.

Ранее мы писали, что в Петербург поступила новая партия вакцины "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.tv