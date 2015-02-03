В Петербург поступила новая партия вакцины "ЭпиВакКорона"

Более 51 тыс. доз доставили на склад ОАО "Фармбаза".

В Петербург привезли новую партию вакцины "ЭпиВакКорона" в количестве 51 030 доз. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава Петербурга 10 октября.

На сегодняшний день прививку от коронавируса можно сделать в 174 пунктах вакцинации. Известно, что за последние 24 часа более 4,4 тыс. петербуржцев прошли первый этап вакцинации, вторую прививку сделали почти 8,6 тыс. жителей.

По данным оперативного штаба на 10 октября, в Северной столице свыше 1,5 млн человек получили первую дозу препарата от COVID-19. Еще 1,7 млн жителей прошли уже два этапа.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом.

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