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В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом
Сегодня, 12:39
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В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом

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За последние сутки в городе заразились 2 822 жителей.

В России выявили еще 28 647 новых случаев заражения COVID-19. У 8,5% больных инфекция не имела симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе 10 октября.

Антилидером по числу зараженных остается Москва, где недуг обнаружили у 4,6 тыс. жителей. Вторую сточку в печальной статистике занимает Петербург: здесь вирус нашли у 2 822 горожан. На третьем месте - Подмосковье. В Ленобласти заболели ковидом более 270 жителей.

Свыше 960 россиян умерли за последние 24 часа от коронавируса. В Северной столице ушли из жизни 64 человека, у которых диагностировали COVID-19. Известно, что справку о выздоровлении получили 446 пациентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан.

Фото: Pexels

Теги: здоровья, ковидная статистика, оперативный штаб, смольный, число заболевших
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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