В ночь на 2 декабря в Петербурге снова разведут мосты для судна

Разводка пройдет по графику.

Сезон разводок мостов в Петербурге официально завершился 30 ноября, однако в ночь на 2 декабря городские переправы снова "расправят крылья". Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", это связано с проводкой судна по Неве в Большой порт Петербурга.

Разводиться мосты будут по графику 2020 года, но в компании предупредили, что наводку мостов могут провести раньше указанного в графике времени – переправы снова сведут, как только судно пройдет под ними. За изменениями в графике разводки рекомендовано следить но официальном сайте "Мостотреста", также в ночь на среду следует позаботиться о заранее спланированном маршруте.

Ранее мы рассказывали, что за время навигации в Петербурге выявили 500 судовладельцев-нарушителей.

Фото: Piter.TV