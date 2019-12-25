В ночь на 2 декабря в Петербурге снова разведут мосты для судна

Сезон разводок мостов в Петербурге официально завершился 30 ноября, однако в ночь на 2 декабря городские переправы снова "расправят крылья". Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", это связано с проводкой судна по Неве в Большой порт Петербурга.
Разводиться мосты будут по графику 2020 года, но в компании предупредили, что наводку мостов могут провести раньше указанного в графике времени – переправы снова сведут, как только судно пройдет под ними. За изменениями в графике разводки рекомендовано следить но официальном сайте "Мостотреста", также в ночь на среду следует позаботиться о заранее спланированном маршруте.
Ранее мы рассказывали, что за время навигации в Петербурге выявили 500 судовладельцев-нарушителей.
Фото: Piter.TV
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