Сезон разводки мостов в Петербурге завершился 30 ноября

Навигация на Неве и Малой Неве прекращается до 10 апреля, разводка мостов на рукавах Невы стартует 20 апреля.

В Петербурге 30 ноября завершился сезон навигации. До апреля в городе перестанут разводить мосты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Навигация на Неве и Малой Неве прекращается до 10 апреля, разводка мостов на рукавах Невы стартует 20 апреля. Единичные разводки все же остануться, чтобы пропускать судна при технической необходимости.

В этом году из-за пандемии коронавируса пассажирская навигация по рекам и каналам началась только 28 июня.

В Петербурге отреставрируют мост через Кронверкский пролив.

Фото: Piter.tv