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Сезон разводки мостов в Петербурге завершился 30 ноября
Сегодня, 13:16
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nastya960

Сезон разводки мостов в Петербурге завершился 30 ноября

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Навигация на Неве и Малой Неве прекращается до 10 апреля, разводка мостов на рукавах Невы стартует 20 апреля.

В Петербурге 30 ноября завершился сезон навигации. До апреля в городе перестанут разводить мосты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Навигация на Неве и Малой Неве прекращается до 10 апреля, разводка мостов на рукавах Невы стартует 20 апреля. Единичные разводки все же остануться, чтобы пропускать судна при технической необходимости.

В этом году из-за пандемии коронавируса пассажирская навигация по рекам и каналам началась только 28 июня.

В Петербурге отреставрируют мост через Кронверкский пролив.

Фото: Piter.tv

Теги: мостотрест, мосты, навигация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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