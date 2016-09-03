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В Петербурге отреставрируют мост через Кронверкский пролив
Сегодня, 14:57
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге отреставрируют мост через Кронверкский пролив

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В 2001 году мост был признан объектом культурного наследия федерального значения.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что мост через Кронверкский пролив ждёт реставрация. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России уже одобрил всю повторно проектно-сметную документацию для капитального ремонта моста через Кронверкский пролив. В ведомстве отметили, что в настоящий момент все промежуточные опоры значительно ограничены по работоспособности и мост находится практически в аварийном состоянии.

Известно, что застройщиком выступает "Мостотрест". 

Ранее мы сообщали о том, что эксперты оценили новые "антивирусные" меры безопасности на стройках.

Фото:Piter.TV

Теги: кронверкский пролив, мост через кронверкский пролив, реставрация мост кронверкский пролив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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