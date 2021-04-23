Понтон перемещен на штрафную стоянку.

С акватории Кронверкского пролива в Петербурге убрали незаконно размещенный понтон. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Проверка по соблюдению индивидуальным предпринимателем требований водного законодательства проводилась с 2021 года по инициативе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель самовольно в отсутствие разрешительной документации разместил понтон в акватории водного объекта – Кронверкского пролива. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Установлено, что в навигационный период 2024 года незаконное водопользование продолжается. На основании искового заявления природоохранного прокурора Петербурга суд запретил предпринимателю использовать Кронверкский пролив.

Сегодня природоохранная прокуратура города, линейный отдел МВД России по Петербургу на водном транспорте, городской комитет по природопользованию, СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" провели рейд, в ходе которого правоохранители составили протокол по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Понтон перемещен на штрафную стоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что начались работы по водолазному обследованию затопленных понтонов на Охте.

Видео, фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга