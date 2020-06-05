Пьяные петербуржцы отшвартовали понтон у Литейного моста

Из-за чего понтон столкнулся с опорой Литейного моста.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта из-за прибившегося к Литейному мосту понтона. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, четверо граждан в состоянии алкогольного опьянения 9 августа незаконно отшвартовали понтон и не смогли справиться с его управлением. Из-за чего понтон столкнулся с опорой Литейного моста. Пострадавших и повреждения конструкции моста нет.

Прокуратура при наличии оснований примет меры реагирования.

Фото: Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура