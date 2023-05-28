В Екатерининском парке при опрокидывании понтона погиб человек

Возбуждено уголовное дело.

По факту гибели человека в результате опрокидывания понтона на пруду в Екатерининском парке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 6 июня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нём находились 24 человека. Четверо пассажиров были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Telegram/ 112