Участок Кронверкского пролива временно закроют для движения судов

Проплыть не получится под Иоанновским мостом.

В Петербурге участок Кронверкского пролива под Иоанновским мостом временно закроют для движения судов. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

С 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля с 9 до 14 часов здесь будут вестись ремонтные работы. Ледорезы Иоанновского моста были повреждены ледовой нагрузкой. Поврежденные сваи заменят на новые. Также в порядок приведут памятник зайцу, расположенный на ледорезах. Его почистят и покрасят.

Ранее мы писали, что ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая.

Фото: mostotrest-spb.ru