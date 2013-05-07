Ремонтные работы поделены на три этапа.

Ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Как отмечают в пресс-службе, ремонтные работы поделены на три этапа. На данный момент ведутся работы первого этапа, которые завершатся к 20 апреля. На мосту ограничено движение транспорта в районе трамвайных путей и в левых полосах.

До 28 апреля ремонтные работы повлекут за собой ограничение движения по центральным полосам дороги в обе стороны.

На последнем этапе ремонтных работ будут перекрыты правые полосы движения. Известно, что на втором и третьем этапах дорожных работ откроется съезд на Арсенальную набережную для более комфортного движения.

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