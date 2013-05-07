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Ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая
Сегодня, 12:51
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kraratau27

Ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая

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Ремонтные работы поделены на три этапа.

Ремонт Литейного моста планируют завершить к 7 мая. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 

Как отмечают в пресс-службе, ремонтные работы поделены на три этапа. На данный момент ведутся работы первого этапа, которые завершатся к 20 апреля. На мосту ограничено движение транспорта в районе трамвайных путей и в левых полосах. 

До 28 апреля ремонтные работы повлекут за собой ограничение движения по центральным полосам дороги в обе стороны. 

На последнем этапе ремонтных работ будут перекрыты правые полосы движения. Известно, что на втором и третьем этапах дорожных работ откроется съезд на Арсенальную набережную для более комфортного движения. 

Ранее мы писали, что петербургские мосты готовы к сезону навигации 2021 года. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: литейный мост, ремонтные работы
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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