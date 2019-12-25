Эксперты оценили новые "антивирусные" меры безопасности на стройках

Реакцию на высказывание заместителя министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никиты Стасишина на вебинаре министерства национального развития Сингапура оценили игроки рынка.

"Антивирусные" меры безопасности на стройках в связи с пандемией коронавируса в РФ будут действовать еще 1-2 года, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин. Об этом он поведал на вебинаре министерства национального развития Сингапура.

Стасишин добавил, что данная мера связана с тем, что в отрасли строительства в стране занято большое количество работников из разных стран.

Если все будут играть по общим правилам, мы избежим тех проблем, которые возникали даже в "доковидные" времена — отметил Стасишин.

Портал "Строительный Петербург" собрал мнения ведущих игроков рынка по этому поводу.

Директор проекта "Северная долина" (застройщик – ООО "Главстрой-СПб") Дмитрий Калинин заявил, что накануне в марте, чтобы минимизировать риски для здоровья клиентов, сотрудников, подрядчиков и партнеров, а также для препятствования распространение инфекции, компания приняла усиленные меры профилактики коронавируса.

[...] В результате нам удалось удержать эпидемиологическую ситуацию под контролем и сохранить темпы строительства. В июне-июле мы получили разрешение на ввод 156 тыс. м² недвижимости в рамках 5 очереди ЖК "Юнтолово" и 14 очереди ЖК "Северная долина". Будем предпринимать все необходимые меры столько, сколько потребуется, поскольку охрана здоровья людей является безусловным приоритетом на стройке. В целом, даже безотносительно к пандемии коронавируса, в повышенных мерах предосторожности есть резон, особенно в периоды сезонных эпидемий гриппа и других заболеваний. В конечном итоге усиленная профилактика, регулярный мониторинг ситуации, снижение заболеваемости идут на пользу не только самим сотрудникам, но и компании, в этом есть экономический смысл – рассказал Калинин.

Cегодня реализация полного комплекса мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции – необходимое условие для продолжения стабильной работы строительного комплекса. Мы на своих объектах полностью их соблюдаем. Считаю, что в случае продления "антивирусных" мер безопасности на стройках, сложностей у застройщиков не будет. Именно профилактика и соблюдение необходимых мер безопасности позволяет избежать снижения темпов строительно-монтажных работ сейчас и обеспечит сохранение темпов строительства в будущем – заявил президент Группы "Эталон" Геннадий Щербина.

На строительных площадках Glorax Development соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора для работников строительной отрасли. Перед началом смены каждый рабочий в обязательном порядке проходит проверку здоровья и замер температуры, ему выдаются средства индивидуальной защиты, а также установлены дозаторы с антисептическими средствами. Кроме того, были пересмотрены и порядок работ на строительной площадке, и система организации быта. Самое главное, что несмотря на ограничительные меры строительный процесс осуществляется бесперебойно. Безусловно, "антивирусные" меры безопасности на стройке влекут за собой повышенные расходы для девелопера, при этом власти заявляют, что столь жесткие ограничения не будут действовать на протяжении 1-2 лет, а все же предполагается плавное смягчение и последующий выход. И, нужно отметить, что строительная отрасль получает мощную поддержку в виде программы "Ипотека с господдержкой". Такая мера продемонстрировала свою эффективность в стимулировании покупательского спроса, и для нас важно, чтобы данная программа была пролонгирована – сообщил Александр Андрианов, заместитель генерального директора Glorax Development.

В PR-отделе Группы компаний "Лидер Групп" отметили, что данную рекомендацию будут исполнять лишь, когда она появится в форме предписания. Компания предполагает, что будет вести дополнительный контроль в зоне ответственности подрядчиков – на самой строительной площадке.

В пресс-службе "Группы ЛСР" заявили, что компания соблюдает все меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.

Фото: Piter.tv