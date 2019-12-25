За время навигации в Петербурге выявили 500 судовладельцев-нарушителей

По итогам проверок специалисты выявили 534 нарушения, допущенных судовладельцами.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что в Петербурге во время навигации выявили полтысячи судовладельцев-нарушителей. Об этом рассказал заместитель начальника центра государственной инспекции по маломерным судам городского МЧС Дмитрий Ермаченков во время онлайн-пресс-конференции.

Известно, что за время летней навигации в Петербурге было совершено 716 патрулирований. Специалисты выявили 534 нарушения.

Среди нарушений — несоблюдение правил эксплуатации судов. Этим правилом пренебрегли более 280 раз.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге компания ликвидировала свалку после вмешательства прокуратуры.

Фото: Piter.TV