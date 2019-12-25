В Петербурге компания ликвидировала свалку после вмешательства прокуратуры

В среду, 17 ноября, стало известно о том, что в Северной столице компания ликвидировала свалку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Известно, что в прокуратуру обратилась местная жительница. Женщина была недовольна образовавшейся в районе свалкой в Красногвардейском районе.
В результате проверки специалисты установили, что на земельном участке не санкционировано размещены отходы производства и потребления. Собственнику участка вынесли представление.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запретили выходить на лед в акваториях.
Фото:pixabay
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