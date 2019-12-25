В Петербурге запретили выходить на лед в акваториях

Нарушение правила может создать угрозу безопасности, а также влечет за собой административную ответственность.

С 15 ноября в Петербурге вступил в силу запрет выходить на лед на водных объектах города. Он будет действовать до 15 января, а затем вновь, с 15 марта по 15 апреля, вступит в силу. Об этом напомнила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Запрет определен городским правительством от 11 ноября 2020 № 917. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

В МЧС подчеркнули, что выполнение элементарных мер предосторожности является залогом безопасности.

Накануне в Петербурге завершилась пассажирская навигация.

Фото: Piter.TV