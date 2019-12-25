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В Петербурге запретили выходить на лед в акваториях
Сегодня, 12:40
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nadezhda_sib

В Петербурге запретили выходить на лед в акваториях

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Нарушение правила может создать угрозу безопасности, а также влечет за собой административную ответственность.

С 15 ноября в Петербурге вступил в силу запрет выходить на лед на водных объектах города. Он будет действовать до 15 января, а затем вновь, с 15 марта по 15 апреля, вступит в силу. Об этом напомнила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Запрет определен городским правительством от 11 ноября 2020 № 917. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. 

В МЧС подчеркнули, что выполнение элементарных мер предосторожности является залогом безопасности. 

Накануне в Петербурге завершилась пассажирская навигация. 

Фото: Piter.TV

Теги: акватория, безопасность, лед, ледовое покрытие, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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