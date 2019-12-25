В Петербурге запретили выходить на лед в акваториях

С 15 ноября в Петербурге вступил в силу запрет выходить на лед на водных объектах города. Он будет действовать до 15 января, а затем вновь, с 15 марта по 15 апреля, вступит в силу. Об этом напомнила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Запрет определен городским правительством от 11 ноября 2020 № 917. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
В МЧС подчеркнули, что выполнение элементарных мер предосторожности является залогом безопасности.
Накануне в Петербурге завершилась пассажирская навигация.
Фото: Piter.TV
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