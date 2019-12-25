В Петербурге завершилась пассажирская навигация

Теперь прогулки на корабликах в историческом центре возобновятся уже в следующем году.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Северной столице завершили пассажирскую навигацию. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Соответствующее распоряжение подписал глава Роман Поляков. Согласно документу, с полуночи водные пути стали недоступны для движения судов всех типов.

Отметим, что теперь прогулки на корабликах в центре Петербурга возобновятся уже в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник Петербург сковали пробки в 5 баллов.

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