В Петербурге завершилась пассажирская навигация

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Северной столице завершили пассажирскую навигацию. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Соответствующее распоряжение подписал глава Роман Поляков. Согласно документу, с полуночи водные пути стали недоступны для движения судов всех типов.
Отметим, что теперь прогулки на корабликах в центре Петербурга возобновятся уже в 2021 году.
Ранее мы сообщали о том, что в понедельник Петербург сковали пробки в 5 баллов.
Фото:pixabay
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