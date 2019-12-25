В понедельник Петербург сковали пробки в 5 баллов

Ситуацию с движением транспорта усложняют ДТП и ограничения движения.

В понедельник, 16 ноября, в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Пробки зафиксированы на улицах Садовой и Куйбышева, Каменоостровском проспекте, набережной Кутузова, Свердловской набережной, набережной Обводного канала, Витебском проспекте, Невском проспекте, проспекте Энгельса и Гражданском проспекте.

Также "красные" участки наблюдаются на улице Академика Лебедева, Пироговской набережной и шоссе Революции.

Ранее мы сообщали о том, что из-за смерти пассажира пять электричек на час опаздывают в Петербург.

Фото:яндекс.карты