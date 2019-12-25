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В понедельник Петербург сковали пробки в 5 баллов
Сегодня, 8:58
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IRINA_CHALKINA

В понедельник Петербург сковали пробки в 5 баллов

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Ситуацию с движением транспорта усложняют ДТП и ограничения движения.

В понедельник, 16 ноября, в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Пробки зафиксированы на улицах Садовой и Куйбышева, Каменоостровском проспекте, набережной Кутузова, Свердловской набережной, набережной Обводного канала, Витебском проспекте, Невском проспекте, проспекте Энгельса и Гражданском проспекте.

Также "красные" участки наблюдаются на улице Академика Лебедева, Пироговской набережной и шоссе Революции.

Ранее мы сообщали о том, что из-за смерти пассажира пять электричек на час опаздывают в Петербург.

Фото:яндекс.карты

Теги: ограничения на дорогах, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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