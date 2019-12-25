В понедельник Петербург сковали пробки в 5 баллов

В понедельник, 16 ноября, в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.
Пробки зафиксированы на улицах Садовой и Куйбышева, Каменоостровском проспекте, набережной Кутузова, Свердловской набережной, набережной Обводного канала, Витебском проспекте, Невском проспекте, проспекте Энгельса и Гражданском проспекте.
Также "красные" участки наблюдаются на улице Академика Лебедева, Пироговской набережной и шоссе Революции.
Ранее мы сообщали о том, что из-за смерти пассажира пять электричек на час опаздывают в Петербург.
Фото:яндекс.карты
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