В Металлострое муж сломал нос жене и угрожал ей убийством

Мужчина был изобличен в совершении данного преступления и находится под подпиской о невыезде.

В поселке Металлострой 24-летняя девушка заявила на мужа, который избил её и угрожал убийством. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 8 октября у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа со смещение, ушибленную рану теменной области, ушибы, ссадины, гематомы. По словам пострадавшей, её избил 25-летний муж.

От пострадавшей 11 октября поступило заявление на мужа. Она рассказала, что он не только причинил ей телесные повреждения, а также высказывал угрозы убийством. Было возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч.1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчина был изобличен в совершении данного преступления и находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге у терапевта неизвестный с ножом отобрал телефон.

Фото: Piter.tv