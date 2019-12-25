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В Петербурге у терапевта неизвестный с ножом отобрал телефон
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В Петербурге у терапевта неизвестный с ножом отобрал телефон

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Медик сообщила, что у дома Фермскому шоссе неизвестный преступник схватил её за руку и под угрозой применения ножа отобрал мобильный телефон стоимостью 15 000 рублей.

Вечером 11 октября у 29-летнего врача-терапевта неизвестный под угрозой применения ножа забрал смартфон. Об этом стало известно Piter.tv.

Медик сообщила, что у дома Фермскому шоссе неизвестный преступник схватил её за руку и под угрозой применения ножа отобрал мобильный телефон стоимостью 15 000 рублей.

Приметы преступника: мужчина, на вид 40-50 лет, европейский тип лица, светлые глаза, большой прямой нос, густые брови, одет в темную матерчатую куртку с капюшоном ниже бедра, с карманами по бокам, темно-синие джинсы, на лице медицинская маска.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге мужчина попытался украсть 41 упаковку шоколадных конфет из гипермаркета.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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