В Петербурге у терапевта неизвестный с ножом отобрал телефон

Вечером 11 октября у 29-летнего врача-терапевта неизвестный под угрозой применения ножа забрал смартфон. Об этом стало известно Piter.tv.
Медик сообщила, что у дома Фермскому шоссе неизвестный преступник схватил её за руку и под угрозой применения ножа отобрал мобильный телефон стоимостью 15 000 рублей.
Приметы преступника: мужчина, на вид 40-50 лет, европейский тип лица, светлые глаза, большой прямой нос, густые брови, одет в темную матерчатую куртку с капюшоном ниже бедра, с карманами по бокам, темно-синие джинсы, на лице медицинская маска.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге мужчина попытался украсть 41 упаковку шоколадных конфет из гипермаркета.
Фото: Piter.tv
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