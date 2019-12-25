В Петербурге мужчина попытался украсть 41 упаковку шоколадных конфет из гипермаркета

Росгвардейцы доставили правонарушителя в 54 отдел полиции, похищенное было изъято.

В Красносельском районе Петербурга росгвардейцы задержали подозреваемого в краже шоколадных конфет стоимостью около 9 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Росгвардейцы вечером 9 октября задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, который из гипермаркета на улице Партизана Германа украл 41 упаковку шоколадных конфет общей стоимостью около 9 тысяч рублей.

Росгвардейцы доставили правонарушителя в 54 отдел полиции, похищенное было изъято.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны; pxhere.com