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В Петербурге мужчина попытался украсть 41 упаковку шоколадных конфет из гипермаркета
Сегодня, 15:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мужчина попытался украсть 41 упаковку шоколадных конфет из гипермаркета

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Росгвардейцы доставили правонарушителя в 54 отдел полиции, похищенное было изъято.

В Красносельском районе Петербурга росгвардейцы задержали подозреваемого в краже шоколадных конфет стоимостью около 9 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны. 

Росгвардейцы вечером 9 октября задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, который из гипермаркета на улице Партизана Германа украл 41 упаковку шоколадных конфет общей стоимостью около 9 тысяч рублей.

Росгвардейцы доставили правонарушителя в 54 отдел полиции, похищенное было изъято.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны; pxhere.com

Теги: конфеты, кража, партизана германа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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