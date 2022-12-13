В Ленобласти на 25-летнего завели ещё одно уголовное дело за секс со школьницей

В феврале директриса нашла в телефоне ученицы видео интимного характера с участием самой несовершеннолетней.

В феврале 2023 года в Бокситогорском районе Ленобласти директор школы в смартфоне 15-летней ученицы нашла видео интимного характера с участием самой несовершеннолетней. Молодой человек, который фигурировал в видео, был объявлен в розыск. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет).

Как стало известно Piter.tv, оперативники задержали 25-летнего подозреваемого на Дачной улице в городе Никольское 17 марта. Следователь 20 марта дополнительно установил, что подозреваемый в период с 18 июня 2022 до ноября 2022 в квартире совершил развратные действия в отношении школьницы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.135 УК РФ (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, которому не исполнилось 16 лет). Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Фото: Piter.tv