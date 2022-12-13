В Ленобласти директор нашла в телефоне 15-летней ученицы видео её секса с мужчиной

Правоохранителями была установлена личность мужчины, им оказался 25-летний житель Тосненского района. Он разыскивается полицией.

В Бокситогорском районе Ленобласти директор школы в смартфоне 15-летней ученицы нашла видео интимного характера с участием самой несовершеннолетней.

Как стало известно Piter.tv, директор нашла в телефоне видеозапись, на которой неизвестный мужчина совершает половой акт с 15-летней школьницей. Правоохранителями была установлена личность мужчины, им оказался 25-летний житель Тосненского района. Он разыскивается полицией.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет).

Ранее стали известны подробности о петербургской 12-летней школьнице, видео с которой появилось в интернете. На ролике она занималась сексом с 13-летним подростком, на видео наткнулась директриса школы. Директор рассказала, что 12-летняя школьница сама распространила видео секса со своим участием.

Фото: Piter.tv